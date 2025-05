Paul alistas veerandfinaalis poolaka Hubert Hurkaczi 7:6, 6:3 ning teatas tolle mängu järgsel pressikonverentsil, et viimased päevad on toonud veidi stressi. Nimelt teisaldati maksude maksmata jätmise pärast kodu juurest auto Ford F-150. Paul märkis, et pidi selle tagasi saamiseks veidi pingutama.