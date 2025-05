Hullumaja: Inglismaal noolib kuus meeskonda nelja viimast Meistrite liiga kohta

Huvitav on asjaolu, et mõlemas mängus oli kaotajaks pooleks UEFA Euroopa liiga finalist. Londoni Chelsea oli tänu Marc Cucurella 71. minuti väravale 1:0 üle Manchester Unitedist ning Birminghami Aston Villa 2:0 Tottenhamist (59. Konsa, 73. Camara).

Inglismaa saab järgmisel hooajal Meistrite liigas kuus kohta. Üks lisakoht tuleb tänu riigi klubide tänavustele headele tulemustele, üks aga läheb Euroopa liiga võitjale. Et United ja Tottenham hoiavad liigatabelis alles vastavalt 16. ja 17. kohta - tõsi, väljalangemine ei ähvarda kumbagi -, on selge, et ülejäänud viis kohta lähevad liigatabeli viiele esimesele.