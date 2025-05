Esimesele eestlasele F1-sarjas võimaluse andnud tiim jõuab vägeva tähiseni

Eestlasi, kes on sõitjana pääsenud F1 meeskonda saab kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Võimalust Grand Prix’l startida pole neist veel keegi saanud, kuid ukse tegi lahti Marko Asmer, kes oli 2008. aastal BMW Sauberi meeskonna testi- ja varusõitja. Just seesama Sauber, mis on eestlastega seotud tänapäevani, teeb sel nädalal Imola ringrajal 600. stardi F1 GP-l.​