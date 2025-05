VIDEO Portugali liider Tänak: sõitsime kuus või seitse kilomeetrit tühja rehviga

«Ütleme nii, et päev ei alanud eriti positiivselt, sest esimene katse oli paras võitlemine. Teiseks katseks tegime seadistuses suht suure muudatuse ja see üllatuslikult töötas. Teine katse ei suutnud vormistada, sest läks rehv. Kolmandal oli rütm okei,» rääkis ta YouTube'i kanalile Täismäng .

Tänak ütles, et seadistuse osas pole suurt midagi otsida. «Eile hommikul oli paar katset okei, peale seda polnud. Täna on teed eilsest väga erinevad. Võib-olla ongi meie nõrkus, et kui ühes kohas toimib, siis teises ei pruugi üldse toimida,» arutles ta.

«Ütleme nii, et suurt pilti on jätkuvalt väga keeruline kokku panna. Ühe poole saime korda ja tundub, et see on olulisem. Aga igal asjal on alati kaks poolt - ühest võtad, teise paned.»