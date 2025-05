VÄGEV Taas värava löönud Alex Matthias Tamm krooniti Sloveenia meistriks

Olimpija haaras eduseisu 15. minutil, mil skooris Marcel Ratnik. 13 minutit hiljem sai jala valgeks Tamm, kelle jaoks oli see kuues värav sel hooajal Sloveenia kõrgliigas. Ta on 12 kohtumisega andnud ka ühe väravasöötu.

Olimpija kindlustas võiduga meistritiitli. Neil on voor enne lõppu koos 73 punkti, lähimal jälitajal Mariboril, kel mäng varuks, on seitse silma vähem. Hooaja viimane voor toimub tuleval nädalavahetusel, kui meistermeeskond sõidab külla Bravole.

Olimpija jaoks on see kaheksas Sloveenia meistritiitel. Nad on riigi jalgpalli ajaloos selles arvestuses teisel kohal, Maribor juhib 16 tiitliga. Viimati tuli Olimpija riigi meistriks kaks aastat tagasi.