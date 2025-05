Soomele kaotanud lätlased süüdistasid kohtunikke

Pärast kohtumist olid lätlased pahased. «Uh. Ma ei teagi täpselt, kuidas siin MMil suhtutakse kohtunikest rääkimisse, nii et ma ei julge midagi öelda... Ma ei taha pahandustesse sattuda,» sõnas ründaja Eduards Tralmaks Ilta-Sanomatile. «Nad soosisid Soomet.»

«Mõni karistusminut oli ilmselge, aga mitte kõik. Väravaolukord oli täiesti tavaline. NHLi play-off'is poleks need karistused olnud,» jätkas ta ja lisas, et vastas oli väga tugev meeskond ning Läti mängis hästi.

Tralmaks polnud ainus lätlane, kes näis kohtunike suhtes rahulolematu. Ilta-Sanomat kirjutab, et ka Rihards Bukarts oli vilemeeste otsustest häiritud. «Ma ei hakka nende tööd kommenteerima,» lisas ta. «Nad näevad asju teistmoodi ja paremini, sest nad on kohtunikud.»

Mängu osas tõdes Bukarts, et on väsitav, kui pead pidevalt oma tsoonis mängima. «See viib alati enesevalitsuse kaotamiseni. Kui meil olnuks rohkem ülekaalu või vastasel vähem, oleksime tõenäoliselt võitnud. See oli suurepärane hokimäng, olen meie poiste üle uhke.»