VIDEO Aasta värav? Premium liigas löödi võimas käärlöök, aga Paide oli taas kehv

Kui vastamisi lähevad mullune pronks ja Esiliiga võitja, siis on ilmselge, kumb on soosik - Paide. 28. minutil käitusidki väljakuperemehed nii nagu soosikud peavad, minnes Martin Miller​i väravast juhtima.

Aga nagu Järvamaa pundil viimasel ajal kombeks​, anti edu käest kõigest kolm minutit hiljem, kui skooris Karel Eerme.

Viik tähendab, et Paide on nüüd neli mängu järjest võiduta. Pärast 23. aprilli 2:1 võitu Levadia üle on Paide kaotanud punasele laternale Kalevile ja Levadiale ning mänginud viiki Kuressaare ja Harjuga. Kergemaks ei lähe, sest järgmisena mängitakse Nõmme Kalju, Narva Transi ja Tallinna Floraga.