VIDEO Tänak: tempo oli laupäeval meie kontrolli all. Kas on ka pühapäeval, eks seda näeb

Spordikanal «Täismäng» uuris Tänakult, kas Hyundail on nüüd kruusa piisavalt kiirust, et Toyotaga võistelda? «Sellistel liivastel teedel küll. Ma arvan, et rööbas aitas meid väga palju. Need mured, mis meil on, leidsin sõidustiili, et rööbast ära kasutada.

Kõik muu, vedrustus ja kõik kere töötas väga hästi. Suures pildis oli kõik muu positiivne. Kas see iga pinnase peal nii on? Ma arvan, et pigem nii pole, aga täna sobis ja ma ütleks, et tempo oli meie kontrolli all,» rääkis Tänak.

Pühapäeval ootab Portugalis rallimehi ees tervelt kuus kiiruskatset, kogupikkusega 72,16 km. Tänakut lahutab liider Sébastien Ogier’ist 36,1 sekundit, kuid teist kohta hoidev Kalle Rovanperä jääb 8,5 sekundi kaugusele.

Kas nendes tingimustes võiks Tänak näidata sama kiirust, mis laupäeval? «Pikem katse (16,09 km – toim) on kõva pinnas, et kui hästi seal on, eks seda näeb. Teised katsed on suht kiired. Tehniline lugu ja kus me oleme, seda täna ei oska ennustada.»

Kas pühapäeval oleks võimalik võidelda viie lisapunkti eest, mis läheb päeva võitjale? «Ennustamine on tänamatu töö. Rallis ennustada ei ole mõtet ja ka võimalik,» oli Tänaku konkreetne vastus.