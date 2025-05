Manchester Unitedi omanik kaotas seitse miljardit eurot

Inglismaa jalgpalliklubi Manchester Unitedi kaasomanik Jim Ratcliffe on aastaga jäänud ilma 7,6 miljardist eurot, kuid see 72-aastast härrat ilmselt väga ei kõiguta. Nüüd on tal 28 miljardist eurost alles jäänud natuke rohkem kui 20 miljardit eurot.​