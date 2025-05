Tänakule mõjus valeinfo Oleg Grossi kohta suure šokina

«Täna [laupäeval] juhtus Soomes väga kurb helikopteriõnnetus, kus olid eestlased. Mõnda aega oli üleval rumala ajakirjaniku kirjutatud uudis, et mu väga hea sõber sai seal surma. See oli väga suur šokk,» vahendab Tänak sõnu Rallit.fi. «Võrreldes sellega pole mure roolivõimuga probleem.»

​Soome politsei kinnitas laupäeva õhtul, et õnnetuse tagajärjel hukkusid kõik viis inimest. Iltalehti kirjutab, et üks kopteritest süttis kukkudes põlema ning see leiti tulekahjust tekkinud suitsu abil, mille lähedusest leiti ka teine kopter.​