Portugalis võidutsenud Ogier: Tänak oli võib-olla isegi liiga kiire

Tänak oli läbi nädalavahetuse kiireim mees, võites 24 katsest pooled. Tal oli laupäeva õhtul üsna mugav edu, kuid siis kadus autol roolivõim. Tänak kaotas sellega hulga aega ning läks pühapäevale vastu 14-sekundilise edu asemel 36-sekundilise kaotusega.

41-aastane Ogier oli finišis uhke selle üle, et ta on läbi kõikide aastate jätkuvalt võiduvõimeline. Lisaks tänas ta tiimi, kes valmistas ette suurepärase auto.

Ogier tunnistas, et kui Tänakul poleks probleeme tekkinud, oleks ralli võitnud eestlane. Küllap on tal ka õigus, sest Tänak oli pühapäeval kiireim mees, edestades talle järgnenud Kalle Rovanperät (Toyota) koguni 12 sekundiga.

«Ott lendas rajal nagu hull. Võib-olla oli ta isegi liiga kiire. Mul on kahju, et tal eile nii juhtus, aga rallispordis ei piisa ainult kiirusest. Tähtis on ka lõpuni jõuda, see on ka oskus. Olen väga õnnelik,» lausus Ogier, kes võitis Portugalis juba seitsmendat korda.