Ott Tänak: meid koheldi nagu loomi

Portugali rallil toimus esimene võistluspäev rallikeskusest Portost 120 km lõunapool Coimbra lähistel. Sõitjaid said kasutada tavapärase hoolduspausi asemel nn kaughooldusala (ingl remote service), kus auto kallal sai töötada kindel arv mehaanikuid, kuid nad ei saanud masina parandamiseks kasutada kõiki vajalikke tööriistu.

Sellest olulisem oli see, et sõitjate jaoks tähendas pikk ülesõit reedel 15-tunnist tööpäeva. Lisaks jäi kõigil napiks unetunde, et puhata välja pikaks laupäevaseks võistluspäevaks.