Ogier mainis juba ralli ajal, et ega talle ei paku ülemäära suurt rõõmu, kuidas võit talle sülle kukkus. Ott Tänaku Hyundail ei töötanud laupäeva eelviimasel katsel roolivõim, millega ta kaotas üle 40 sekundi ning langes kolmandaks.

Aga võit on võit ning pühapäeval pärast finišit naljatles prantslane, et tal hakkab juba kätel sõrmi puudu jääma, et võite kokku lugeda.