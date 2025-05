GALERII Kaks eestlast tõusid drifti tippsarjas poodiumile, Eesti juhib sarja riikide arvestuses

Randalu mainis, et eriti hästi õnnestusid just jälitussõidud. «Kohtunikud tõid välja sõidu agressiivsuse ja kiiruse. Kõik sobis hästi kokku tõepoolest,» kommenteeris ta.

Finaalis oli Randalu vastaseks 18-aastane Iisraeli sõitja Itay Sadeh, kes möödunud hooajal sai kokkuvõttes 19. koha. «Teadsin, et tal on olnud nii tugevamaid kui nõrgemaid esitusi. Tänu spotter Kaspari abile teadsin, mida oodata. Ta oli terve päeva sõite jälginud ja oskas kirjeldada Sadehi sõidu eripärasid, mida sain loomulikult arvesse võtta. Nii et drift on igal juhul tiimitöö.»