Alati on võimalik leida peatreener välismaalt, sest jalgpall on globaalne bisnis ning soovijatest puudust ei teki. Hoopis keerulisem on välja sõeluda paslik inimene. Premium liiga näitel on välistreeneritega möödalaske vähemalt sama palju kui tabamusi ja ilmselt esimesi ikka rohkem.