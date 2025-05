Tartu ja Kalevi miniduellid: millised on mõlema meeskonna eelised?

Kokku saavad vanad tuttavad, 2005. aastast saati kohtutakse kullamatšis juba 15. korda. Kahel viimasel aastal on Tartu kaotanud kuivalt Kalevile. Emajõelinna klubi krooniti Eesti meistriks viimati 2015. aastal. Senised omavahelised mängud on olnud tasavägised.

VILLE ARIKE ⟩ On aeg?! Reedel möödub 9 aastat (!) päevast, mil Tartu viimati korvpallifinaalis mängu võitis

Igatahes võib loota, et üle aastate tuleb taas finaal, kus mõlemad meeskonnad saavad vähemalt ühe võidu. Postimees vaatas otsa finaalseeria miniduellidele ning millised võiks olla seal meeskondade eelised:

Treeneripingid: Võib hinnata üsna võrdseks. Kuusmaa ja Toomas Kandimaa said äsja seerias TalTechiga kõva karastuse ning näitasid, et suudavad vastaste nippidele leida üha uusi vastukäike. Kalevi meeskond, nagu märgitud, on aga trioga Reinbok – Kris Killing – Kristjan Kangur kohanenud.