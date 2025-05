Leedu ujumist tabas skandaal. Jefimova konkurent murdus tipptreeneri range režiimi all

Leedulanna kirjeldas ka seda, kudas Rudd ütles talle 16-aastaselt hetk enne suurt võistlust, et tema tagumik on paks.​ Hoolimata sellest, et teda kutsuti klubi edukaimaks ujujaks, ütles Meilutytė, et Ruddi range režiim murdis ta ning ta lahkus klubist pärast Rio de Janeiro olümpiamänge. Britt võttis 2017. aastal vastu Iirimaa ujumisliidu kutse minna tippjuhiks.​