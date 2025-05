Eesti suusakoondise esinumber vahetab Alaska kodumaa vastu

Viis aastat tagasi Eesti tolmu jalge alt pühkinud Christopher Kalev ja Pulles lõpetasid USAs Alaskas Fairbanksi ülikooli. Jaanuaris maandusid nad mõneks ajaks Eestisse. Eesmärgiks oli mõni kuu tegeleda tippspordiga. Mõlemad käisid kodumaad esindamas ka Trondheimi MMil. Nüüd sihivad nii Kalev kui ka Pulles Milano Cortina olümpiat.

«Eelmine hooaeg on maha jäetud, nüüd tuleb uuele valmistuda. Mul on uued mõtted ja eesmärgid, mida võiks veel paremini teha,» sõnas Pulles ERRile.

Ta kinnitas eelmise hooaja lõpus, et hakkab valmistuma 2026. aasta olümpiaks, aga polnud teada, kuidas ja kellega ta seda teeb. Nüüd avas ta veidi kaarte.

Pulles teatas, et liitus Liitusin tiim Fikalaga, mis pole Eesti eratiim, vaid kogukonnatiim, mida kõik toetavad. Uus treener on Mart Kevin Põlluste. Olen leidnud endale jõusaalitreeneri ja füsioterapeudi, kes aitab kehaliselt. Kõik asjad on paigas. Nüüd tuleb kuupäevad ja välislaagrid välja selgitada. Viimastel aastatel on Eesti talv väga nukker olnud, peab välismaalt otsima neid võimalusi. Üldiselt on pilt kõik korras.

Peatreener on Põlluste, neli sportlast, kes valmistuvad olümpiaks: Pulles, Henri Roos, Christopher Kalev ja Albert Unn. Lisaks on veel maratonitiim, kes tegelevad Eestis Estoloppetiga.

Keidy ja Kaidy Kaasiku treenivad Jaanus Teppani käe all. Paljud valmistuvad koondise peatreeneri Aivar Rehemaa juhendamisel. Küsimusele, miks ta valis just Fikala tiimi, vastas Pulles: «Rääkisin nii Teppani kui ka Aivariga. Sain teada, mida nemad on minule valmis pakkuma. Kuna olen harjunud tegema iseendaga, siis oli vaja inimest, kes saaks käia kohapeal filmimas, tehnika. Vahet polnud, kellega ma treenin, vaid mina vajan. Rahulikult trennid saan ise tehtud. Tähtsatel trennidel oleks vaja kedagi kohapeale, et saada rohkem tagasisidet.»