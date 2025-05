Suri legendaarne spordikommentaator Erik Lillo

«Ma pean selle auhinna saamist traditsiooni jätkumiseks raadiospordis, sest Gunnar Hololei, kes on ka ligi 40 aastat raadios reportaaže teinud, rõhutas, et raadio põhižanr ongi reportaaž. Kui ma suutsin seda natukegi edasi viia, siis olen rahul,» sõnas Lillo toona Kuldmikrofoni auhinda vastu võttes.

2005. aastal andis Lillo Postimehele põgusa intervjuu, kus temalt küsiti: päeval, mil me seda intervjuud teeme, saavad Eesti raadio spordisaated 75-aastaseks. Kui tähtis see päev sulle isiklikult on?