Götzises võistleb neli Eesti mitmevõistlejat

Oma hooaja esimese kümnevõistluse teevad Austria lääneosas Karel Tilga, Rasmus Roosleht ja Risto Lillemets. Seitsmevõistluses on ainsa eestlannana stardis Liisa-Maria Lusti.

Tilga sõnas peale võistlust, et tulemuste osas ta konkreetseid eesmärke selleks võistluseks ei seadnud ning soovis eelkõige peale pikka võistluspausi taas võistlusnärvi kogeda. Kuigi kettaheites püstitas ta isikliku rekordi, siis jäi ta kolmest alast just sellega kõige vähem rahule.

«Oleme kettaheites proovinud paari uut asja, mis on trennis väga hästi ja stabiilselt õnnestunud, kuid võistlusolukorras tahtis lihasmälu ikka teha seda vana, väiksema raadiusega liigutust. Tulemuseks oli selline vahepealne tehnika, kus oli nii vanu kui ka uusi elemente. Seda silmas pidades ei suuda ära oodata, millal uuesti ketast proovida saab. Tunnen, et kui suudan neid uusi elemente natuke paremini teha, siis on kettas veel paar meetrit varu,» rääkis ta pressiteate vahendusel.