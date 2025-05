Hoolimatult kihutanud vutiäss sai karmi karistuse

Kohtunik John Soones nimetas 24-aastast prantslast, kes kohtusse ei ilmunud, krooniliseks kiiruseületajaks. «Arvestame, et ta on krooniline kiiruseületaja, kellel on ligipääs võimsatele sõidukitele ja kes sõidab peaaegu kaks korda kiiremini kui on lubatud,» vahendab The Sun.