Thierry Neuville arvab teadvat, miks Ott Tänak oli Portugalis teistest kiirem

«Reede oli keeruline, sest pidime teed puhastama. Tegime väikese vea, mis maksis mulle tõenäoliselt laupäevaks parema stardikoha. Pühapäeval tundsin, et ma ei suuda Otiga võidelda, nii et oleksin igal juhul jäänud neljandaks,» vahendab Neuville'i sõnu Rallit.fi.

Belgia ralliäss rääkis, et Hyundai uuendatud Rally1-auto on konkurentsivõimeline, kuid tal oli probleeme masina tagaosaga. Ta teab, mida tahab enne järgmist etappi, Sardiinia rallit proovida.

Üks asi, mida ta proovib, on võtta eeskuju Tänakust. «Minu seadistus oli Oti omast erinev, seega katsetan nüüd tema oma, et näha, kuidas see toimib. Võib-olla on just Oti seadistus see, mis aitab meil olla temaga sama kiire,» lausus belglane.