Madridi Real plaanib osta vutimaailma üht kuumemat tähte, kuid peab selleks müüma superstaari

Bild teatab, et Madrid peaks Wirtzi eest maksma Leverkusenile 150 miljonit eurot. Et summat kokku saada, peab Real müüma ühe oma hinnalistest tähtedest.

Bild kirjutab, et üks võimalik lahkuja on 24-aastane Brasiilia koondise ääreründaja Rodrygo, kes soovib klubi vahetada. Tema vastu on huvi tuntud Inglismaalt ning tema hinnalipik on 100 miljonit eurot. Teine on poolkaitsja Aurelien Tchouameni (25), kelle väärtuseks peab Bild ligikaudu 80 miljonit eurot.