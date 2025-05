AMETLIK Eesti korvpallikoondislane jääb Jaapanisse

Möödunud hooajal Yokohama B-Corsairsis mänginud eestlane jätkab klubis ka tulevasel hooajal. Klubi kinnitas antud infot sotsiaalmeedias. «Meil on hea meel teatada, et Yokohama B-Corsairs on sõlminud lepingupikenduse Maik-Kalev Kotsariga,» postitati Xis.

«Ma olen väga põnevil, et jätkata ja arendada seda, mida sel hooajal alustasime. Olen kindel, et meil on eriline meeskond, kes võitleb kõvasti ja toob fännidele palju rõõmu,» kommenteeris Kotsar klubi kodulehel.

«Ma tõesti usun, et meil on eriline grupp mängijaid, kes võitlevad kõvasti ja toovad toetajatele palju rõõmu järgmisel hooajal. Inimesed on teinud selle koha minu ja mu pere jaoks koduks ja loodan, et meie meeskond suudab järgmisel hooajal seda armastust oma tööga tagasi anda.»

Eelmisel hooajal jooksis Kotsar 49 kohtumises platsile. Tema keskmised näitajad olid 10,9 punkti, 8,1 lauapalli, 3,4 korvisöötu ning 1,6 vaheltlõiget mängu kohta.​