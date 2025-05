Postimehe rallisaade «Parc Fermé» tegi tagasivaate nädalavahetusel toimunud Portugali MM-rallile, kus Ott Tänak ja Martin Järveoja jäid küll esikohast ilma, kuid olid selgelt kõige kiirem rallipaar. Tänak sai Hyundai i20 Rally1-auto kruusarallil hästi liikuma, kuid kas võime juba hõisata, et vana hea Tänak on tagasi? Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.