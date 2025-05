Olümpivõitja, maailmameistrid ja maailmarekordimees – kõik nad võistlevad Heino Lipu auks Jõhvis!

Jõhvi kergejõustikuõhtu korraldaja Mati Lilliallik annab kuu aja pärast toimuva jõuproovi eel mõista, et tänavune võistlus tuleb seni toimunutest kõige kõrgematasemelisem. «Tänu Jõhvi valla ja arvukate koostööpartnerite märkimisväärsele panusele on võistlusõhtu eelarve varasemast mahukam, mis annab võimaluse pakkuda pealtvaatajatele maailmataset enamikel kavas olevatel aladel.

Kuna Jõhvi võistlus õnnestus rahvusvahelisse kalendrisse saada kergejõustikuhooaja algusesse väga heale ajale, on võistlusel osalemise vastu suur huvi. Eriti hea meel on selle üle, et Virumaa kergejõustikulegend Heino Lipu 103. sünniaastapäeval [21. juuni] toimuval võistlusel saab tänu suurenenud eelarvele olema tõeline tähtede paraad just Heino Lipu trumpaladel kuulitõukes ja kettaheites,» sõnas võistluse korraldaja pressiteates.