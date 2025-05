Balti liiga saab ühe Eesti tiimi võrra rikkamaks

Audentese neidude võistkond on juba aastaid naiste Balti liigas kaasa teinud ja peale võistlusreiside ning ööbimiste see alaliidule suuri kulutusi kaasa ei too. «Eks me püüame nüüd selle uue projektiga leida ka suuremaid ja väiksemaid toetajaid, et nii poiste kui tüdrukute võistkond saaksid sama väljundi. See on alaliidu poolt põhimõtteline otsus ja eks me peame vaatama, kas Audentese poiste tase on piisav sel tasemel hakkama saamiseks või peame hakkama sinna mõnd kogenumat mängijat juurde otsima. Esimene idee võiks sel juhul olla sama kooli lõpetajad, kes näiteks Tallinnasse ülikooli lähevad ja jätkaksid siis lihtsalt Audenteses mängimist. Aga viimastel aastatel on poisid esiliigas üsna stabiilset mängu näidanud ja nii otsustasime selle sammu astuda, ka Lauris treenerina on samal arvamusel,» lisas alaliidu spordidirektor.