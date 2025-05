Läti tuleb EMil Eestile vastu oma suurima tähega

«Keegi polnud rohkem pettunud kui tema ise. Nägime seda ja oleme aastate jooksul sellest liiga palju lugenud. Ta alustas play-off'e hästi. Paraku oli tal viirusejärgne sündroom, mis on haigestumise pikaajaline tagajärg. Meie eesmärk on, et järgmistel nädalatel saab ta puhata. Siis ta mängib Läti eest. Minu arvates on väga hea, et ta saab EMil mängida,» kinnitas Stevens, et Porzingis esindab kodumaal peetud EMil Lätit.​