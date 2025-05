OTSEBLOGI Suur finaal: Inglismaa hiiud Tottenham ja Man United jahivad hingele palsamit

Enne mängu:

Lisaks karikale pääseb võitja uueks hooajaks Meistrite liigasse, mis on mõlema jaoks finantsiliselt ülimalt tähtis – see tooks sisse vähemalt 120 miljonit eurot. Jalgpalli finantsekspert Kieran Maguire ütles sel noodil BBCle, et Man Unitedi jaoks on tegu klubi majanduslikku poolt silmas pidades ajaloo tähtsaima mänguga.

Spursi jaoks on finaal eelkõige tähtis aga seetõttu, et neil on võimalus lõpetada pikk karikapõud. Nimelt sel sajandil on vaid võidetud 2008. aastal liigakarikas, enne seda viimati 1991. aastal Inglismaa karikas. Eurosarjas saatis edu viimati 1984. aastal, kui tõsteti pea kohale UEFA karikas (Euroopa liiga eelkäija).