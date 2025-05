Hyundai plaanib kasutada võluvitsa, mis aitaks ka Tänakut

Hyundai meeskond jääb päraste viite MM-etappi Toyotast maha 55 punktiga, tiimi sõitjatest on parimal kohal Ott Tänak, kes on neljas. Tiimipealik Cyril Abiteboul teatas pärast Portugali rallit, et nad võivad sel hooajal lubada rajale ka neljanda Rally1-auto, mis võiks Toyotadelt punkte ära näpsata.​