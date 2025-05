Eurospordi ekspert Wilander: Alcarazi on peaaegu võimatu võita, aga…

Alcaraz on kõigest 23-aastane, kuid on juba võitnud neli suure slämmi turniiri. Mullu võitis ta järjest Prantsusmaa lahtised ehk Roland Garrosi ja kuu aega hiljem Wimbledoni. Kuna Alcaraz on tippu jõudnud niivõrd noorelt, siis on ta ka ise öelnud, et soovib profikarjääri kõrvalt ka oma eraelule ruumi jätta. Veeta aega sõprade ja perega, mitte elada 24 tundi ööpäevas ja 365 päeva aastas vaid tennisele.