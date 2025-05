Verstappen eelistas arvutimängu F1 mängufilmi erilinastusele

«F1» keskendub välja mõeldud võidusõitjale nimega Sonny Hayes, keda kehastab Brad Pitt. Tegemist on «veteransõitjaga» kes on F1 sõitmisest loobunud, kuid APXGP nimeline tiim kutsub ta tagasi kuninglikku vormelisarja, et juhendada noort talenti nimega Joshua Pearce, keda kehastab Damson Idris. Filmi režissöör on Joseph Kosinski, produtsentideks aga näiteks Pitt ja ka Lewis Hamilton.