PRESSISEKTOR Ott Tänaku sõit Portugalis ulatas hääbuvale Eesti rallifännile hapnikuballooni

Staar – Ott Tänak

Tuleb välja, et Hyundai ralliautoga saab võidu sõita küll. See omakorda tähendab, et Ott Tänaku tiitlilootusi ei tasu maha kanda. Elfyn Evansi edu on küll 34 punkti, aga seda on 18 punkti võrra vähem kui enne Portugali rallit.