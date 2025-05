Tänakule võidurõõmu pakkunud legendaarne MM-ralli teenis pika lepingu

Neljapäeval kinnitas Portugali autoliit (ACP) ning WRC promootor, et Portugali ralli kuulub WRC kalendrisse 2028. aastani. See on hea uudis ka Ott Tänakule, kellel on viimastel aastatel läinud seal väga hästi: tänavu ja eelmisel aastal jäi ta napilt teiseks, viimane võit pärineb 2019. aastast.

«See on väga hea uudis organisatsioonile ja kõigile, kes usaldavad meid selle fantastilise ralli toomisel fännidele ja majandusele,» ütles ACP president Carlos Barbosa. «WRC promootori usaldus on samuti väga oluline. Meil on väga hea meel, et saame veel kolm aastat rallit korraldada.»

WRC promootori võistluste direktor Simon Larkin ütles, et fännid on põhitegurid WRC-sarja Portugalis hoidmisel. «Me peame ainult vaatama siin [Fafe katsel] ringi, et näha, kui oluline sündmus see on – nii sportlikult, reklaamiliselt kui ka pealtvaatajate mõttes. See on meie jaoks oluline sündmus. See on oluline samm WRC ja Portugali jaoks,» ütles ta.​

Portugali ralli on üks WRC legendaarsemaid mõõduvõtte, mida on sõidetud alates sarja esimesest hooajast 1973. aastal. Vahemikus 2002–2006 ei kuulunud see kalendrisse.