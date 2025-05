Hugo Toom ärevast mängu lõpust: olin kindel, et võidame. Tartu mängujuht: Kalev kartis kaotada

Kalev kasvatas kolmandal veerandajal edu 18-punktiliseks ning tundub, et seeria viigistamine on vaid vormistamise küsimus (Tartu võitis avamängu). Viimasel veerandajal vahe pisut kahanes, kaks minutit enne lõppu juhtis Kalev kümnega. Aga siis tuli Tartu 9:1 vahespurdiga tagasi ning muutis lõpu ülipõnevaks.