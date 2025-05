Rovanperä pelgab järgmist MM-rallit: see ei meeldi mulle kohe üldse

Vähem kui kahe nädala pärast jätkub ralli MM-sari järjekorras teise kruusaralliga, kui sõidetakse Vahemere saarel Sardiinias. Ajalooliselt on see võistlus olnud meelepärane Hyundaile, Toyotaga kahekordseks maailmameistriks tulnud Kalle Rovanperä tõdes, et see ralli ei meeldi talle üldse.​