Alates ajast, kui ta eelmisel suvel uhke kuldmedali kaela sai, on ta võtnud võistluspausi, mis on kestnud nüüdseks üle 290 päeva. Pärast olümpiat on ta vaikselt töötanud, et olla veelgi paremas vormis sügisel toimuvaks MMiks Tokyos. Oma esimese mitmevõistluse plaanib Rooth teha alles 11. juunil.