Üllatusmees, kes võib kõigutada FIA presidendi tooli

Sel kuul tuli avalikuks, et mõtteid FIA presidendiks kandideerimisel mõlgutab kahekordne autoralli maailmameister Carlos Sainz seenior. Kuigi ta pole oma kandidatuuri veel ametlikult esitanud, siis tõstatas tema nime esile tulemine suuremat diskussiooni.

Nüüd on Austria ajaleht Österreich kirjutanud et endine F1 sõitja Alexander Wurz on liitunud potentsiaalse presidendiralliga detsembrikuiste valimiste eel.