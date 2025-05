Jefimova pakatab kopsaka auhinnarahaga võistluse eel enesekindlusest

24-26. maini toimuv AP Race London International on saanud nime brittide läbi aegade edukaima ujuja Adam Peaty järgi. Kolmekordse olümpiavõitja järgi nime saanud võistlust korraldatakse juba kolmandat korda.

Inglismaal asub võistlustulle ka Eneli Jefimova. Tema treener Henry Hein kinnitas, et Jefimova stardib 50, 100 ning 200 meetri rinnuliujumises. «Olen peale Helsingit teinud kõik trennid ära ning isegi mahtu ja intensiivsust tõstnud. Koormuse all pole kiirus kadunud,» rääkis sportlane ise portaalile.

Kuldkala tähistas detsembris alles 18. sünnipäeva, kuid on spordisõpradele rõõmu valmistanud juba pikka aega. Aprillis vallutas ta uued bastionid. Soomes toimunud võistlusel viis Jefimova oma põhialadel Eesti rekordi uude sekundisse, kui sai 100 m rinnuliujumises kirja 1.05,86, järgmisel päeval poole lühema maal 29,83.

Eestlanna soovib mõõduvõtul näha, mis seisus on tema keha ning kuidas see on rasketele treeningutele vastu pidanud. «Soome võistlusel ujutud ajad andsid mulle tohutult enesekindlust. Seetõttu olen võistluste eel elevil,» märkis Eesti aasta naissportlane.