Levadia peatreener palus karguintsidendi pärast vabandust

Enne laupäeval toimuvat Evald Tipneri karikavõistluste finaali peeti reedel pressikonverents. Seal teatas Torres, et Flora mängu järgselt toimunud intsident oli tema eksimus.

«Siin pole midagi pikalt rääkida, see oli minu eksimus. Austan kõiki inimesi ja klubisid, nõnda ka Flora fänne. Ma poleks pidanud niimoodi käituma ja loodan, et see enam ei kordu,» ütles ta.