MMilt välja langenud Kanada piinad jätkuvad

Neljapäeva hilisel õhtutunnil juhtus Taanis Herningis ime, mida pole jäähoki MMil varem nähtud. Või vähemalt mitte väga-väga pika aja jooksul. Kui veerandfinaalis läksid vastamisi 29. MM-tiitli poole liikunud Kanada ja Taani, olid vähesed need, kes pakkusid, et Skandinaavia koondis suudab Sidney Crosby veetud kanadalastele vastu panna. Aga võta näpust, Taani võttis kodupubliku ees 2:1 võidu ning sammus poolfinaali.

Kanada turniir lõppes šokk-kaotusega ja nüüd peavad nad Rootsi pealinna oma pagasile järgi minema. Kirsiks tordil on see, et nad on Taani meeskonnaga samal lennul ning ööbivad samas hotellis.