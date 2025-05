Ta nentis, et inimeste tapmine, humanitaarabi takistamine ja Palestiina elanikkonna Gaza sektorist lahkuma sundimine on asjad, mille tõttu peaks Iisraeli kandma rahvusvahelisel areenil samasuguseid tagajärgi nagu Venemaa. Rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) ei luba ühelgi Venemaa ega Valgevene kergejõustiklasel osaleda rahvusvahelistel võistlustel.

Pakarinen tänas Soome valitsust karmima seisukoha võtmise eest Iisraeli tegevuse suhtes. President Alexander Stubb, peaminister Petteri Orpo ja välisminister Elina Valtonen nõuavad, et Iisrael võetaks rahvusvahelise õiguse järgi vastutuse ning tagaks humanitaarabi. Samal ajal nõuab põhjanaabrite valitsus, et Hamas vabastaks pantvangid. Soome seisukoht on, et Iisrael ja Palestiina peaks rahuläbirääkimisi.