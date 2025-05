Korvpalli finaalseeria kolib Unibet Arenale

«Nii nagu maikuu loodus, õitseb ka Eesti korvpall ja pärast eilset tekkis 27.05 toimuvale kolmandale finaalmängule nii meeletu publikuhuvi, et otsustasime suurelt mõelda ja kiirelt tegutseda ning mängu Kalevi Spordihallist UNIBET ARENALE viia,» seisis klubi pressiteates.

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask rääkis, et Eesti korvpall elab häid aegu. «2029. aasta EM tuleb Tallinnasse, rahvuskoondis on saavutanud rahva seas meeletu populaarsuse, Tallinn-Tartu finaalseeria on üle aastate väga vinge, pingeline ja laia kõlapinda pakkuv.