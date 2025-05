Vaaks peab jätma EMi vahele

Päev pärast kohtumist ehk reede hilisõhtul teatas Kalev/Cramo sotsiaalmeedias, et Vaaks käis päeval MRT uuringul, kus selgus, et tagamängija peab kahjuks palliplatsilt eemale jääme ligi neljaks kuuks.

«Vaaksil tuvastati MCL suureulatuslik kahjustus. Osaliselt sai viga ka tagumine ristatiside ning uuel nädalal selgub, kas on vajalik ka kirurgiline sekkumine,» teatas klubi.

Tulenevalt tema vigastusest peab Vaaks jätma vahele EMi, mis algab augusti lõpus. Eesti koondisele on see äärmiselt halb uudis, sest praegu on tagamängijatest vigastatud ka Kerr Kriisa, Märt Rosenthal ja Kasper Suurorg.