Venemaa uisulegend kohtus abikaasaga, kui viimane oli alaealine

Averbukh meenutas hiljutises intervjuus, et kohtus Arzamasovaga, kui too oli 15-aastane. Sõnad, mida ta selle kohta ütles, tekitasid Venemaal skandaali. «15-aastane pole enam laps. Ta oli juba naine, tal oli kõik juba olemas,» vahendab Averbukhi sõnu Sportmail.ru.

Jutt, et 15-aastane tüdruk pole enam laps, tekitasid Venemaal laialdase ühiskondliku arutelu. Kriitika ja arutelu valguses otsustas Averbukh teha avaliku pöördumise, milles selgitas oma mõtteid ja kahetses öeldut.

«Head sõbrad, tahan ausalt ja rahulikult kommenteerida sõnu, mis on tekitanud palju arutelu. See lause rebiti kontekstist välja. On oluline, et räägiksin asjast otse,» sõnas ta videos.

Aberbukh jätkas: «Ütlesin intervjuus, et 15-aastane pole enam laps, vaid naine ja tal on kõik olemas. Ausalt öeldes ei saanud ma aru, kui ohtlik võib üks lause olla, kui see kontekstist välja tõmmata. See oli vastutustundetu ja rumal sõnakasutus.»

Ta rõhutas, et ei mõelnud oma sõnu seksuaalses tähenduses. «Te kõik teate, milline on minu suhe Elizavetaga. Ja mõelda, et ma räägiksin tahtmatult sellistel teemadel... see on täiesti vastuvõetamatu. Tahtsin vaid rõhutada, milline isiksus Elizaveta juba siis oli – iseseisev, töökas, sihikindel ja huvitav inimene,» selgitas Averbukh.