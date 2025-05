MMilt välja kukkunud koondis süüdistas kodumaa alaliitu

Kaitsja​ Bernd Wolf lisas: «Meie juhatus peab lõpuks midagi tegema, et meie finantsolukord oleks korras. See on vastuvõetamatu, et ettevalmistuslaagris ei saanud terve nädala lubada arsti. Me oleme rahvuskoondis. Me peame endalt küsima, miks see pole võimalik.»