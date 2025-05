Kurikuulus kreeklane määras Inglismaa jalgpallilegendile staadionikeelu

Neville pidi Foresti kohtumist Chelsea vastu kommenteerima, kuid päeva enne mängu sai ta Forestilt teate, et teda ei akrediteerita mängule mingil juhul ega anta luba tulla staadionile kommentaatoritööd tegema.

BBC kirjutab, et proovis ühendust saada Forestiga, kuid see ei õnnestunud.

Neville kritiseeris mai alguses sotsiaalmeedias Foresti presidenti Evangelos Marinakist pärast seda, kui too marssis lõpuvile järel platsile ja sõimas peatreeneril Nuno Espirito Santol näo täis. Forest lasi mängu lõpus Leicester City vastu värava ning mängis nendega 2:2 viiki.

Forest eitas hiljem, et omaniku ja peatreeneri vahel toimunu oli konflikt ning nimetas sellele järgnenud reaktsiooni valeks. Klubi sõnul oli Marinakis kuri, et ründaja Taiwo Awoniyi mängis edasi, kuigi sai 88. minutil vigastada, kui põrkas kokku väravapostiga. Awoniyi sai niivõrd karmilt viga, et vajas hiljem operatsiooni ning ta pandi koomasse.