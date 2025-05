Taani hokikoondises tekkis ootamatu mure

Taani õhkis neljapäeval senise turniiri ja võib-olla ka MMide ajaloo suurima üllatuse, kui alistas 0:1 kaotusseisu jäämise järel veerandfinaalis suursoosiku Kanada 2:1 nii, et veel kaks ja pool minutit enne lõppu oldi tagaajaja rollis.

Nii jõudis Taani ajaloos esimest korda MMi nelja parema sekku. Suure edu taustal on aga tekkinud üks mure – koondislastel on puhtad riided otsa saanud, sealhulgas ka aluspesu.