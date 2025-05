19-aastane eestlane võitis Soomes toimunud meistrivõistluste etapi

«Eilne päev algas suhteliselt hästi. Võib-olla tunne autos polnud 100 protsenti kõige parem, aga ajad olid ausalt öeldes üllatavad, sest ei oodanud, et konkurentidest nii palju kiiremad oleme ja absoluutarvestuses nii kõrgel kohal. Taktika oli, et ralliks võtsime kaheksa asemel kuus uut rehvi ja reedel kasutasime kasutatuid rehve ja ma arvan see oli õige valik.

Soome meistrivõistluste arvestuses tuleb tänane üllatusena, et see vahe lõpuks nii suureks kärises. Talverallid olid väga hammas hamba vastu ja ei olnud suured vahed. Tundub, et see ralli meile sobib, sest tegime eelmine aasta siin oma ära ja see aasta veel paremini. Konkurents on kõva, sõitjaid mitmeid ja see ainult karastab,» võttis Enok järjekordse eduka võistluse Soome teedel kokku.