Eneli Jefeimova on vingete rekordite üle õnnelik: kolmest kolm!

«Kolmest kolm! Olen sel aastal teinud kõik rinnuliujumise isiklikud rekordid üle ja mul on selle üle väga hea meel. Oleme praegu trennides palju mahtu ujunud ja seetõttu on ilmselt ka vastupidavus parem,» ütles Jefimova ujumisliidu pressiteates.

Jefimova on järgmisel nädalal Horvaatias algava EMi eel optimistlik. «Kui tavaliselt tunnen, et 200 meetrit on liiga pikk, siis täna oli tunne väga hea ja see annab märku, et suvistele tiitlivõistlustele on hea põhi alla tehtud. Töö siin Londonis pole veel tehtud, sest homme (täna – toim) ootab mind 100 rinnuli ja ülehomme 50 rinnuli,» lisas Jefimova.